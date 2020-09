imago/ITAR-TASS Bild: imago/ITAR-TASS

Mo 21.09.2020 | 13:25 | Interviews

- Statt Kerosin im Tank: Airbus will Wasserstoff-Flugzeug bauen

Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus will bis in 15 Jahren ein Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb herstellen. Von der Energiedichte her sei das möglich, sagt Luftfahrtexperte Horst Kläuser. Das Problem seien der Tank und eine neue Pipeline-Infrastruktur an Flughäfen.