Helm: "Das Vertrauen in die Polizei ist erschüttert"

Rechtsextreme Chat-Gruppen, Abrufe von Privatdaten: Die Skandale um radikale Netzwerke innerhalb der Polizei reißen nicht ab. Es brauche ein Bedürfnis nach lückenloser Aufklärung auch innerhalb der Polizei, sagt die Fraktionsvorsitzenden der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, Anne Helm, die selbst von Rechtsextremen bedroht wird.

Als Politikerin sei sie eine gewisse Bedrohungslage gewohnt, so Helm. Im Fall der Drohmails mit dem Absender "NSU 2.0" gebe es jedoch starke Indizien dafür, dass die darin enthaltenen sensiblen Daten über Betroffene aus Polizeidatenbanken kämen. "Das Gefühl, dass man sich nicht vertrauensvoll an diejenigen wenden kann, die einen eigentlich beschützen sollen, ist extrem beunruhigend", sagt die Linkenpolitikerin.

"Studien können nützen"

Dass es über Jahre keine Ermittlungserfolge gegeben habe, erschüttere das Vertrauen in die Polizei. Zudem habe sie bei der Anzeige den Eindruck erhalten, das Landeskriminalamt nehme die Bedrohung nicht ernst. Helm fordert deshalb, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernimmt. "Wir wissen, dass es Probleme damit gibt, wenn KollegInnen gegeneinander ermitteln müssen", sagt Helm.

Auch Studien zum Thema Rassismus in der Polizei könnten nützlich sein, um zunächst ein genaues Bild der Lage zu liefern, so die Politikerin. Erst dann lasse sich erkennen, welche Schritte nötig seien, um die Institution Polizei dahingehend zu stärken, dass sie wieder für alle Menschen da sei, so Helm.

"Polizei selbst muss Bedürfnis nach Aufklärung haben"



"Ich würde mir wünschen, dass das Bedürfnis, dass sich da was ändert und, dass bei diesen Problemen hingesehen wird, nicht als Angriff auf die Polizei gesehen wird", sagt Helm. Es müsse auch innerhalb der Polizei ein Bedürfnis geben, die Fälle lückenlos aufzuklären, damit das Vertrauen in die Institution wieder hergestellt werde. Dafür sei es nötig, dass Abwehrmechanismen aufgegeben würden, so die Linken-Fraktinsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus.