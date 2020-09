- Dregger: "Es gibt kein strukturelles Problem in der Polizei"

Aus einem Berliner Polizeicomputer sind illegal Daten des Satirikers Jan Böhmermann abgerufen worden. Wie die Frankfurter Rundschau (FR) in ihrem Online-Portal am Donnerstagabend berichtete, wurden die persönlichen Daten in einem Drohschreiben benutzt, dass mit NSU 2.0 unterschrieben wurde. Die Abfrage in Berlin sei nur wenige Tage, bevor das Schreiben versendet wurde, erfolgt. Darin habe die private Adresse des ZDF-Moderators gestanden.

Laut FR bestätigte die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) im Hessischen Landtag, dass Daten Böhmermanns abgefragt wurden. Sie machte aber keine weiteren Angaben. Der Vorgang sei Teil der Ermittlungen im Zusammenhang mit rechtsextremen Drohschreiben.

Bisher war bekannt, dass persönliche Daten der Kabarettistin Idil Baydar, der Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz, der Journalistin Hengameh Yaghoobifarah sowie der hessischen Links-Fraktionschefin Janine Wissler aus Polizeicomputern abgerufen wurden. Alle Frauen hatten rechtsextreme und rassistische Drohschreiben erhalten, die mit NSU 2.0 unterschrieben waren. Darin seien persönliche Daten enthalten gewesen.