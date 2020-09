- Sport, Renovieren, Zocken - Die Krux mit dem Nixtun

Am Donnerstag wird der Freizeit-Monitor 2020 zum Freizeitverhalten der Deutschen veröffentlicht. Viele Menschen hierzulande wünschten sich mehr Spontanität, gerieten aber zunehmend in einen privaten "Freizeitstress", sagte der Studienleiter und Zukunftswissenschaftler Ulrich Reinhardt.

Die Top Ten der Freizeitaktivitäten in Deutschland seien medial geprägt, so Studienleiter Reinhardt. Auf der Nummer eins steht das Internet, gefolgt von Fernsehen, Smartphone-Nutzung und Radio hören. Auffällig: Viele wollen mehr Zeit mit Freunden oder Familie verbringen, doch tendieren die meisten zu Solo-Aktivitäten oder sind bedingt durch die Corona-Pandemie öfter zu Hause.



Corona-Krise bietet Zeit für aufwendigere Aktivitäten





In der Corona-Krise hätten einige alte Hobbys wiederentdeckt, so Reinhardt. Aber auch zeitaufwendigere Dinge wie die Steuererklärung oder Renovierungsarbeiten sind nun Teil der Freizeit. Andere betrieben mehr Sport, gingen virtuell ins Museum oder lernten etwas Neues.



"Freizeitstress" zieht sich durch alle Generationen





Menschen fühlten sich zunehmend unter Druck, Freizeit und Privatleben zu optimieren, so der Zukunftswissenschaftler. Einfach mal spontan sein oder auf der Couch versacken würden dabei zu Wunschzielen. Im Schnitt übten Menschen in Deutschland heute gut zehn Freizeitaktivitäten pro Tag aus. Das versetze nicht nur die Jüngeren, sondern alle Altersgruppen zunehmend in einen regelrechten Freizeitstress, so Reinhardt.



Abschalten ist wortwörtlich die bessere Erholung





Für mehr Erholung sei wichtig, auch mal etwas zu verpassen und nicht nur an Aktionen teilzunehmen, um davon am nächsten Tag etwas erzählen zu können. Spaß an der Sache und eine spontanere, nicht-mediale Kommunikation mit dem sozialen Umfeld trügen auch zu einer besseren Freizeit bei.

