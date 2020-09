- Das zähe Ringen um politische Lösungen

Am Mittwoch verhandeln die Präsidenten von Russland, Iran und der Türkei erneut über mögliche gemeinsame Schritte zur Lösung im Syrien-Konflikt. Wer dabei welche Ziele verfolgt, weiß Volker Perthes, Direktor am Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit.

Die Region Idlib war vor dem Bürgerkrieg in Syrien keine bedeutende Region - nun sei das Gebiet der Rückzugsort von Resten der bewaffneten syrischen Opposition, so Perthes. Auch die Türkei habe dort früh interveniert. Mittlerweile lebten in der Region Idlib zweieinhalb Millionen Flüchtlingen und Vetriebene, das seien mehr, als ursprünglich jemals in dieser Region gelebt hätten, so der Politikexperte.





Syrienkonflikt: Welche Partei will was?



Das Regierung in Damaskus habe den Krieg militärisch entschieden und zeige kein Interesse daran, mit Oppositionellen über Frieden zu verhandeln. Der Iran und Russland haben die Regierung um Assad in den letzten Jahren gestützt. Allerdings haben beide Staaten unterschiedliche Interessen, wie es in Syrien weitergehen soll, so Perthes. Die Türkei stehe wiederum auf Seiten der bewaffneten Opposition im Norden des Bürgerkriegslandes. Sie wolle verhindern, dass es in Syrien eine kurdische Autonomie gibt.



Zähe Friedensverhandlungen mit dem Regime in Damaskus





Die Geflüchteten im Norden Syriens brauchen kurzfristig Unterstützung um den nahenden Winter zu überstehen - viele von ihnen hausten in riesigen Zeltstädten. Mittelfristig müsse versucht werden, dass einige der Menschen auch zurück in ihre Heimat können. Die Verhandlungen für den Frieden liefen aber eher schleppend, so Perthes, denn die Regierung in Damaskus sehe darin keine Notwendigkeit. Deshalb sei der Einfluss von Russland, Iran und der Türkei so wichtig.