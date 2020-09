- "Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen"

Der Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit zeige auch 2020 noch Unterschiede auf: "Wir sind noch nicht in allen Punkten da, wo wir hinwollen", so Wanderwitz. Das betreffe sowohl Löhne als auch Infrastruktur in den neuen Bundesländern. Allerdings attestierte Wanderwitz den neuen Bundesländern auch einen größeren Hang zu Rechtsradikalismus. Darauf deuten unter anderem Wahlergebnisse hin - so erzielte die AfD in Nordrhein-Westfalen kürzlich nur einstellige Ergebnisse, in Ostdeutschland jedoch könnten Parteien wie NPD, DVU und AfD weitaus höhere Ergebnisse erzielen.







Wanderwitz: Ost-Quote lässt sich nicht definieren





Zudem erlebten Ostdeutsche eine Art "gläserne Decke" für gesamtdeutsche Führungspositionen, so Wanderwitz. Aber: Bereits in der zweiten oder dritten Ebene nehme ihre Zahl zu, gerade Jüngere seien dort vertreten. Dies würde sich zunehmend organisch angleichen, so der Ostbeauftragte. Eine Ost-Quote hält er für nicht sinnvoll, "schon alleine, weil man die Quote nicht sinnvoll definieren kann."





Bruttoinlandsprodukt im Osten hat sich vervierfacht



Zum Thema Lohnungleichheit und Lebensverhältnisse sagte Wanderwitz, dass hier bundesweit mittlerweile eher auf Strukturschwäche und -stärke geschaut werde, die auch den Norden und Süden Deutschlands teilten: "Das ist kein reines Ostthema mehr." Positiv hobt der CDU-Politiker hervor, dass sich das Bruttoinlandsprodukt in Ostdeutschland seit 1990 vervierfacht habe. Damit übertreffe der Osten mittlerweile viele Regionen Frankreichs, Italiens, aber auch Polens und Tschechiens.