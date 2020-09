- Brände in den USA: "Folgen des Klimawandels"

Im Westen der USA wüten Dutzende Waldbrände. Apokalyptisch nennen es die US-Medien. Eine klare Folge des Klimawandels, sagt Johann Georg Goldammer vom Max-Planck-Institut für Chemie und das Global Fire Monitoring Center.

Fast 20.000 Quadratkilometer stehen an der Westküste in den USA Flammen. Das entspricht ungefähr zwei Drittel der Fläche von Brandenburg. US-Präsident Donald Trump ist nach Kalifornien gereist, um sich das Desaster anzusehen. Dabei hat er wiederholt, was er schon zuvor gesagt hat: Nicht der Klimawandel, sondern die Forstwirtschaft z.B. in Kalifornien sei schuld an diesen Feuern.

"Das meiste, was brennt ist gar kein Wald, sondern es ist Buschland. Auch die Städte, die da brennen, die auch hochgradig entflammbar sind, die sind schon mal gar nicht in der Verantwortung der Förster", sagt Johann Georg Goldammer. Er leitet die Arbeitsgruppe Feuerökologie des Max-Planck-Instituts für Chemie und das Global Fire Monitoring Center

Der kalifornische Busch sei ein mediterranes Ökosystem, erklärt Goldammer. Dieser sei hochgradig brennbar, aber auch durchaus in der Lage, sich wieder von Feuer zu erholen. "Das große Problem ist, dass die Menschen in diesen sogenannten Feuerökosystemen ganze Siedlungen reingebaut haben", sagt er. Oft würden sie weder feuer- noch umweltgerecht bauen.

Ähnliche Anzeichen wie in Europa

Diese Feuer seien absolut nicht von Menschen beherrschbar. "Das ist ein Zeichen dafür, dass es eine Naturgewalt ist oder ein Naturphänomen, das eben schon immer da war. Das ist in manchen Jahren stärker ausgeprägt."

Doch in diesem Jahr gebe es Gründe, warum es besonders heftig ist: "Wir haben in Nordamerika eine Wetterlage, wie wir sie teilweise auch in Europa sehen: (…) Wir haben ein ganz enormes Niederschlagsdefizit – und genau das Gleiche ist in der Westküste Kaliforniens der Fall“, sagt Goldammer. „Hier wirken sich natürlich die Folgen des Klimawandels aus."