- Beer: "Verkauf von TikTok ist nur eine Scheinlösung"

Microsoft wollte die Video-App TikTok kaufen, den Zuschlag erhält aber voraussichtlich das US-Unternehmen Oracle. An den Datenschutz-Problemen der App ändere das wenig, sagt die IT-Journalistin Kristina Beer von Heise Online.

In China gebe es Gesetze, die die Betreiber von Apps dazu verpflichteten, mit den chinesischen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. TikTok habe dies bisher immer verneint, denn das Geschäft sei getrennt von der chinesischen Variante der App, so Beer.





Technische Entflechtung bei TikTok kaum möglich





Doch die beiden Varianten der App ließen sich technisch gar nicht so leicht entkoppeln. So stammten die Algorithmen der App aus China. Für den internationalen Markt liegen die Server dafür in den USA oder in Singapur - technisch sei es aber möglich, auch hier Daten nach China umzuleiten, so Beer.



Das US-Unternehmen Oracle würde für TikTok nur als Host auftreten, d.h. die App wird auf den Servern von Oracle betrieben. Eine richtige Geschäftspartnerschaft entstehe hier aber nicht, so Beer - Oracle könne auf die Algorithmen der App keinen Einfluss nehmen.



Oracle-Gründer ist Trump-Unterstützer





Den Verkauf von Tik Tok an Oracle bezeichnete Beer als "Scheinlösung". Denn an den Algorithmen ändere sich nichts, nur die Administration der App werde ausgewechselt. US-Präsident Trump könne nun mit neuen Jobs werben, die durch die Etablierung von TikTok in den USA entstehen. Oracle profitiert wiederum dadurch, dass dem Unternehmen über das Hosting enorme Datenmengen zufließen. Und: Der Gründer von Oracle, Larry Ellison, ist ein Unterstützer von Donald Trump, sagte die Journalistin.