- Weber: "Sexarbeit kann auf Abstand funktionieren"

SexarbeiterInnen trifft die Corona-Krise hart. Ab Dienstag ist Prostitution aber in einigen norddeutschen Bundesländern unter strengen Auflagen wieder erlaubt. Ein richtiger Schritt für die Branche, sagt die Sprecherin des Berufsverbands erotische und sexuelle Dienstleistungen, Johanna Weber.



Sie selbst habe die halbjährige Pause durch die Corona-Einschränkungen mit Rücklagen überbrückt. Doch für viele KollegInnen sei die Zeit schwierig gewesen. Einige haben Corona-Soforthilfen bekommen, so Weber. Andere hätten wiederum versucht, sich mit Online-Angeboten oder auch heimlicher Sexarbeit über Wasser zu halten. Haus- und Hotelbesuche fanden illegalerweiser statt, wer erwischt wurde, musste mit einer Strafe rechnen.





Hygienevorschriften in Bordellen einfacher umzusetzen





Die Hygienevorschriften für die Sexarbeit - Mundschutz, Abstand und intensive Reinigung - seien einfacher in Bordellen oder einer offiziellen Prostitutionsstätte umzusetzen, so Weber. Dort ließen sich die Vorgaben auch besser kontrollieren. Dies bedeute aber nicht, dass SexarbeiterInnen per se bei Haus- und Hotelbesuchen unhygienisch arbeiteten.





Wenig Abstand bei der Sexarbeit - aber auch wenige Kunden



In ihrem eigenen Bizarre-Studio praktiziert Weber mit Mundschutz während ihrer Sessions. Dies sei ungewohnt, aber mit Abwandlungen ihrer Praxis könne sie so arbeiten, sagte die Sexarbeiterin. Im Schnitt habe sie drei Kunden am Tag, dies seien trotz geringen Abstands weniger als beim Zahnarzt oder Friseur. Ihr seien bislang keine Corona-Infektionen bekannt, die bei der Sexarbeit zustande gekommen seien, so Weber.