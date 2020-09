- Ringen um CDU-Vorsitz: "Röttgen und Merz haben es schwer"

Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am Sonntag hat die CDU Platz Eins im Land verteidigt. Das ist auch ein kleiner Erfolg für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im Rennen um den CDU-Vorsitz, sagt Politikwissenschaftler Thorsten Faas.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet habe die CDU klar zur stärksten Kraft gemacht, sagt Thorsten Faas. Er ist Politikwissenschaftler und Wahlforscher am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Dennoch bleibe es ein ambivalentes Ergebnis. "Politiker sind unglaublich gut darin, Wahlergebnisse zu interpretieren und finden auch sehr unterschiedliche Interpretationen für einen solchen Wahlausgang", sagt Faas.

Im Ringen um das Amt des Parteivorsitzenden sieht Faas die Chancen für Laschet höher als die seiner Konkurrenten Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Laschet habe als Ministerpräsident ganz andere Möglichkeiten sichtbar zu werden und könne so auch ein solches Wahlergebnis für sich reklamieren. "Friedrich Merz und auch Norbert Röttgen haben es einfach viel schwerer, sich in die Öffentlichkeit zu bringen", so Faas.

Merz weiterhin beliebt

Corona-bedingt sei es schwer für nicht-exekutiv PolitikerInnen sichtbar zu werden. Das gelte insbesondere für Friedrich Merz: "Zugleich sehen wir immer Umfragen, dass er in der Wählerschaft und, ich glaube auch, in der Mitgliedschaft der CDU durchaus beliebt ist", so der Politikwissenschaftler.

Auch die CDU-Bundespolitik habe einen Teil zum Wahlergebnis beigetragen, allerdings sieht Faas darin nicht den einzigen Grund. Denn insbesondere auf kommunaler Ebene, in Stadträten, würden die WählerInnen oft anhand der zu Wahl stehenden KandidatInnen entscheiden. "Man sollte da jetzt nicht allzu viel in das Ergebnis reininterpretieren", sagt er. In Großstädten hingegen spielten die Parteien selbst oft eine größere Rolle.