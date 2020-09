- Aufnahme von Geflüchteten: "Druck der SPD zeigt Wirkung"

Innerhalb der GroKo macht die SPD Druck. Sie verlangt, dass Deutschland wesentlich mehr Menschen aus Moria aufnimmt als bisher geplant. Nach Ansicht von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ist der Plan aufgegangen: Er sehe jetzt auch bei der Union Bewegung

Im Streit über die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus dem griechischen Lager Moria soll bis zur Kabinettssitzung am Mittwoch eine Entscheidung fallen. Innerhalb der Großen Koalition macht die SPD Druck: Sie verlangt, dass Deutschland mehr Menschen aufnimmt als bisher geplant. VertreterInnen der Parteispitze bezeichneten die Zahl von 150 Minderjährigen als vollkommen ungenügend.

"Es muss schnell gehandelt werden"

"Es müssen jetzt konkrete Verabredungen her und das ganze darf nicht auf die lange Bank geschoben werden", sagt Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär. Nun müsse schnell gehandelt werden.

SPD-Parteichefin Saskia Esken hat am Sonntag die Forderung erneuert, mehrere tausend Menschen nach Deutschland zu holen. "Deutschland kann nicht weggucken", so Klingbeil. "Wir haben diese furchtbaren Bilder aus Moria gesehen, (…) da müssen wir unterstützen", sagt er. Jetzt ginge es darum, bis Mittwoch konkret zu verabreden, wie viele Menschen genau aufgenommen werden könnten. Es reiche nicht, nur 150 Menschen zu helfen, sagt Klingbeil. Bei der CDU gebe es in dieser Hinsicht Bewegung: "Das ist gut", sagt der SPD-Politiker.

Frage der europäischen Verteilung - "ein Trauerspiel"

Esken habe den Druck hochgefahren, doch konkrete Konsequenzen seien nicht ausformuliert, sagt Klingbeil. "Der Druck, den Frau Esken gemacht hat, der scheint ja geholfen zu haben." Es sehe danach aus, dass es in der Koalition zu einer Einigung kommt. Nun komme es auf die Details an.

"Die ganze Frage der europäischen Verteilung, das ist ein (…) Trauerspiel", sagt Klingbeil. Die SPD habe Innenminister Seehofer immer wieder ermahnt: „Herr Seehofer hat immer wieder Ausreden gefunden. Aber jetzt ist die Zeit zu handeln, jetzt muss es schnell gehen“, betont der SPD-Generalsekretär.