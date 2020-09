- Geflüchtete auf Lesbos: "Sie sind total verzweifelt und panisch"

Durch den Brand im Flüchtlingslager Moria sind über 12 000 Menschen obdachlos geworden. Die meisten seien verzweifelt und hausten auf der Straße und auf Parkplätzen, berichtet Krankenpflegerin Christine Schmitz. Derweil erstarke die rechtsradikale Bewegung unter den Griechen. "Die Stimmung ist sehr aufgeladen."



Die Krankenschwester Christine Schmitz ist derzeit mit der NGO Medical Volunteers International auf Lesbos und hilft den Geflüchteten nach dem Brand des Lagers Moria.

"Sie sind total verzweifelt und panisch, gestresst, weil sie einfach nicht wissen, wohin", schildert sie ihre Eindrücke. Der Großteil der Menschen hauste auf Parkplätzen von Tankstellen und Supermärkten.

Große Angst vor dem Behelfscamp mit 200 Zelten



"Das Überleben ist einigermaßen gesichert", sagt Schmitz. Die Hoffnung auf mehr Menschlichkeit sei unter den Geflüchteten jedoch erschüttert. Vor dem Behelfscamp - ein geschlossenes Lager mit 200 Zelten für 2000 Menschen - herrsche sehr große Angst. Die Menschen seien sehr nah beieinander und könnten das Lager nicht verlassen. Corona-Fälle ließen sich so nicht vermeiden, eine Isolation sei unmöglich.

Polizei sei aggressiv



Derweil erstarke die rechtsradikale Bewegung unter den Griechen, so Schmitz. "Die Stimmung ist sehr aufgeladen." Auch die griechische Polizei sei sehr aggressiv und habe wahllos mit Tränengas in die Menge geschossen.

"Es mangelt an Menschlichkeit, Solidarität und Empathie"

"Ich finde, es mangelt extremst an Menschlichkeit, Solidarität und Empathie", sagt die Krankenpflegerin. Wenn man sich etwa in eine Schwangere hineinversetze, die Schmerzen habe und nicht wisse, was passiere. Die Idee der Abschreckung funktioniere nicht, meint Schmitz. Und fordert: Deutschland müsse die Menschen aufnehmen und langfristig Fluchtursachen verhindern.