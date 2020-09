- Gesundheitssenatorin Kalayci: "Jüngere können Corona-Superspreader sein"

Der Herbst kommt und die Coronavirus-Zahlen steigen weiterhin. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) warnt vor Entspannung angesichts leerer Intensivbetten: "Jüngere Menschen können Superspreader sein und die Infektionen in die Breite bringen." Dann sei es schwieriger, Ältere zu schützen.

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat davor gewarnt, die Corona-Pandemie zu unterschätzen. Die steigenden Infektionszahlen machten ihr Sorgen, sagte sie. "Jüngere Menschen können Superspreader sein und die Infektionen in die Breite bringen." Dass es geringe Infektionsraten bei Älteren gebe, sei eine gute Nachricht. Aber: "Wenn einmal die Infektionen aus dem Ruder laufen, wird es auch schwerer, die Älteren zu schützen."

Kalayci gegen Immunisierung in Bevölkerung



Kalayci betonte, die Strategie sei, Krankheiten zu vermeiden. Sie sprach sich dagegen aus, Infektionen zuzulassen, um eine Immunisierung in der Bevölkerung zu erreichen.

Krankenhausbetten sollen nicht voll werden

Es sei auch eine gute Nachricht, dass es aktuell weniger Sterblichkeit gebe und etwa nur zehn Intensivpatienten in Charité lägen. Entwarnung bedeute das aber nicht: "Unser Ziel ist ja nicht, die Krankenhausbetten voll zu kriegen."

Ausschreibungen in Gesundheitsämtern



Derweil laufen die Ausschreibungen für Stellen in Berlins Gesundheitsämtern. Sie sei zuversichtlich, dass es auf dem Markt noch Interessenten gebe, so Kalayci.

12 300 Coronavirus-Infizierte in Berlin insgesamt

Laut Robert-Koch-Institut haben sich in Berlin seit März insgesamt fast 12 300 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt, 226 Menschen starben in der Hauptstadt. Aktuell sind etwa 850 aktive Fälle in Berlin bekannt - knapp 50 davon liegen im Krankenhaus.