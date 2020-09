- Nothilfe für Moria: Brandenburgs Minister Stübgen will vor Ort helfen

Brandenburg will den Menschen helfen, die nach dem Brand des Flüchtlingslagers Moria obdachlos sind. Auf Diskussionen um die Zahl der aufzunehmenden Geflüchteten lässt sich Innenminister Michael Stübgen (CDU) nicht ein: "Es ist das erste Gebot, dass wir vor Ort helfen."



In der Diskussion darüber, wie viele Geflüchtete Deutschland aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria aufnimmt, erinnert Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) an die Grenzen der Unterstützung. "Die Möglichkeiten der Hilfe sind begrenzt", sagte er im Inforadio.

Forderung aus der Union: 5000 Geflüchtete aufnehmen

Zu der Forderung einer Gruppe von Unions-Bundestagsabgeordneten, darunter Norbert Röttgen, 5000 Geflüchtete in Deutschland aufzunehmen, meinte Stübgen mit Blick auf die These, es gebe keine Sogwirkung: "Ich bin nicht ganz so sicher, ob das so funktioniert." Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will 150 obdachlose Minderjährige aus Moria aufnehmen.

Feldbetten, Wolldecken und Stromerzeuger



"Es ist das erste Gebot, dass wir vor Ort helfen", meinte Stübgen. Hunderte Feldbetten, Wolldecken und Stromerzeuger aus Brandenburg werden demnach nach Griechenland geschickt.

Zentrales EU-Aufnahmelager auf Lesbos?



Der Idee eines zentralen EU-Aufnahmelager auf Lesbos, in dem direkt Asylanträge genehmigt oder abgelehnt werden können, steht Stübgen offen gegenüber. Von dort könnten die Abschiebungen direkt laufen. "Wir würden mit eigenem Personal dort aushelfen."