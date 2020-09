- "Die WHO hat sich bislang ganz ordentlich geschlagen"

Vor sechs Monaten erklärte die Weltgesundheitsorganisation das Coronavirus offiziell zur Pandemie. Bei einem vergleichsweise kleinen Budget kann die WHO dennoch vieles bewirken, sagt Olaf Wientzek, Leiter des Multilateralen Dialogs Genf bei der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Insgesamt habe sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Corona-Pandemie bislang "ganz ordentlich geschlagen", so Wientzek. Rückblickend wäre es aber besser gewesen, den internationalen Gesundheitsnotstand ein bis zwei Wochen früher auszurufen.



Die WHO verfolge viele Aufgaben in der Pandemie - von Handlungsempfehlungen bis hin zur Verteilung von medizinischem Equipment an die Mitgliedsländer, aber auch Koordinierung der Forschung, speziell im Hinblick auf die Entwicklung eines Impfstoffs.



WHO: viele Aufgaben, kleines Budget





Wientzek verglich die WHO jedoch vom Budget her mit einem größeren regionalen Kankenhaus: "Es ist sehr wichtig, dass man da Erwartungen an Ressourcen in einem vernünftigen Verhältnis sieht."



Auch politisch stecke die WHO in einer Zwickmühle, denn sie könne zum Beispiel große Mitgliedsstaaten wie China nicht einfach an den Pranger stellen. Gerade zu Beginn der Corona-Krise musste die Organisation behutsam agieren, damit sie auch Zugang zu Daten erhält. "Die WHO ist sehr vom guten Willen ihrer Mitgliedsstaaten abhängig. Aber man sollte nicht unterschätzen, wie stark sie auch im Hintergrund wirkt", sagte Wientzek.



WHO will "Impfstoff-Nationalismus" ausbremsen





Aktuell stehe im Zentrum der WHO-Bemühungen die faire Verteilung eines noch zu entwickelnden Corona-Impfstoffes. Dies will die Organisation mit der Initiative "Covax" und der Impfallianz Gavi erreichen. 172 Länder haben sich weltweit bereiterklärt, die Initativen zu unterstützen, damit es nicht zu einem nationalen Wettrennen um einen Impfstoff kommt.