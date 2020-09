Der Aufklärung des Falls des vergifteten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny beschäftigt jetzt auch die Berliner Staatsanwaltschaft. Wer könnte dahinter stecken? Russlandexperte Gerhard Mangott von der Uni Innsbruck vermutet, dass russische Geheimdienste in die Sache verwickelt sein könnten.

Der diplomatische Krieg zwischen Deutschland und Russland ist im vollen Gange. Doch was wirklich passiert ist, ist immer noch im Nebel. Am Freitag hatte die Berliner Staatsanwaltschaft bekanntgegeben, im Fall des vergifteten Oppositionellen Alexey Nawalny Rechtshilfe für die russischen Behörden zu leisten. Die russischen Behörden hatten zuvor darum gebeten, an den Ermittlungen beteiligt zu werden. Den Angaben zufolge soll die Staatsanwaltschaft Auskünfte zu Nawalnys Gesundheitszustand einholen, wenn dieser zustimmt.

Die verwendete Substanz bei diesem mutmaßlichen Attentatsversuch deute darauf hin, dass höchste Regierungsstellen eingebunden waren, sagt Gerhard Mangott. Er ist ausgewiesener Russlandexperte und Professor für Internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck. "Das kann Putin sein, aber ich halte das nicht für die wahrscheinlichste These", sagt er. "Die Beseitigung dieses Oppositionellen bringt für Russland große Schwierigkeiten."

Geheimdienste im Visier

Das schließe nicht aus, dass der russische Präsident, Waldimir Putin, der Vergiftung zugestimmt hätte, so Mangott. "Aber das ist nicht unbedingt wahrscheinlich." Es sei hingegen vorstellbar, dass russische Geheimdienste ohne Putins Zustimmung handelten. "Es könnten rivalisierende Geheimdienste gewesen sein, die hinter dieser Vergiftung stehen, die auch wollten, dass diese Vergiftung erkannt wird, weil es gerade diese Dienste sind, die von einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen dem Westen und Russland profitieren", sagt der Russlandkenner.

Dennoch betont Mangott: "Nawalny hat tatsächlich viele Feinde." Die Nervenkampfstoffe, mit denen Nawalny vergiftet worden sei, würden in Speziallabors hergestellt, zu denen nur die Geheimdienste und die Streitkräfte Zugang hätten. "Aber es ist durchaus vorstellbar, dass sich ein Feind Nawalnys einen solchen Giftstoff kaufen kann. Geheimdienstleute sind durchaus käuflich", so Mangott.

Fruchtbare Zusammenarbeit erscheint unwahrscheinlich

In die russischen Ermittlungen zeigt Mangott wenig Vertrauen: In Russland bleibe man bei der Darstellung, Nawalny sei nicht in Russland als vergiftet eingestuft worden, sondern in Deutschland vergiftet worden. "Wie da eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Moskau und Berlin aussehen soll, das ist mir schleierhaft", sagt er.