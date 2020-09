- Migrationsforscher Knaus: Druck in EU-Flüchtlingspolitik fehlt

Das griechische Flüchtlingslager Moria ist fast vollständig ausgebrannt. Die Menschen brauchen unmittelbar und langfristig Hilfe, denn die Aufnahmeländer wurden zu lange mit der Aufgabe alleinegelassen, sagt Migrationsforscher Gerald Knaus von der europäischen Stabilitätsinitiative (ESI)

400 minderjährige Geflüchtete wurden bereits auf das griechische Festland gebracht - ein erster Schritt, aber insgesamt dauere der Prozess für die Schutzbedürftigsten zu lange, so Knaus. Es gebe auf den griechischen Inseln insgesamt über 6000 Kinder unter 12 Jahren. Aber auch Erwachsene bräuchten dringend Hilfe. Zudem wüchsen die Spannungen auf den Inseln zwischen Einheimischen und Geflüchteten, es komme auch zu Gewalt gegen Hilfsorganisationen.





Aufnahmeländer schneller entlasten



Bereits 2017 habe ein Ansiedlungprogramm von Geflüchteten in der EU stattgefunden, so Knaus. Damals seien gut 20.000 Geflüchtete geregelt und per Flugzeug in der EU verteilt worden. Das Programm war so erfolgreich "dass es keiner gemerkt hat", so der Migrationsforscher. Ein derartiges Programm hätte Griechenland stark entlastet.



In den vergangenen Jahren sind jährlich rund 30.000 Geflüchtete nach Griechenland gekommen. Durch diese stark gesunkene Zahl sei das öffentliche Bewusstsein, aber auch der Druck geschwunden, sich stärker mit einer EU-Flüchtlingspolitik auseinanderzusetzen, sagte Knaus. "Obwohl es einfacher war als je zuvor, Lösungen zu finden (...), fehlte der Druck und das Drama." Man habe die Chance versäumt, eine humane Grenzpolitik zu gestalten, sagte Knaus.





EU-Flüchtlingspolitik: Tauziehen zwischen Abschreckung und Menschenrechten



Australien verfolge zwar auch eine harsche Abschreckungspolitik, doch diese betreffe "nur" rund 3000 Personen - auf den griechischen Inseln waren es noch vor sechs Monaten gut 40.0000 Menschen, mittlerweile sind es 27.000.



Einige EU-Staaten wollen bei der Abschreckung bleiben, andere sind dagegen. Momentan gebe es für eine gemeinsame EU-Flüchtlingspolitik nur zwei Optionen: Eine Koalition jener Länder, die handeln wollten oder das Abwarten auf jene EU-Länder, die sich bislang sperren. Knaus schätzt, dass es auf die erste Option hinauslaufen wird.