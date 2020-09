- "Wir haben seit Ende 2019 mit Schweinepest gerechnet"

In Brandenburg hat es den ersten bestätigten Fall der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland gegeben. Man sei darauf vorbereitet gewesen, müsse aber Details noch abstimmen, sagte Renate Schuster vom Hybridschweinezuchtverband Nord/Ost.

Die Schweinepest-Sperrzone umfasst die Landkreise Spree-Neiße, Oder-Spree und kleine Teile von Dahme-Spreewald. Dort befinden sich 17 Schweinezuchtbetriebe mit gut 4000 Schweinen. Schuster sagte, der Fund des mit Afrikanischer Schweinepest (ASP) infizierten Wildschweins habe Unruhe ausgelöst. Man wolle nun die biologischen Sicherheitsmaßnahmen in den Betrieben kontrollieren, damit die Schweinepest dort nicht hineingetragen werden könne. Ebenso wolle man alle behördlichen Maßnahmen durchsetzen.



In Ostdeutschland gebe es schon seit jeher sehr strenge Kritierien zur Biosicherheit in den Betrieben, sagte Schuster. So helfe den Betrieben eine sogenannte ASP-Ampel - ein Fragenkatalog der als Risiko-Check diene.





Schlachbetriebe wollen derzeit keine Tiere aus Sperrzone





Die konkreten Maßnahmen für Betriebe in der Sperrzone seien derzeit noch "in Erarbeitung", sagte Schuster. Beispielsweise sei die Schlachtung der Tiere ein Problem, denn die Schlachtbetriebe wollen die Tiere nicht aus dem Sperrgebiet abtransportieren. Auf dem Papier spricht jedoch nichts gegen die Schlachtung. "Da müssen jetzt Lösungen gefunden werden", so Schuster.



Man sei dennoch gut vorbereitet, denn die Schweinepest wurde seit Dezember 2019 erwartet. Ist ein Betrieb nachweislich befallen, dann müsten alle Schweine des Betriebs getötet werden.