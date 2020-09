- WWF: Haupttreiber des Tiersterbens ist die Landwirtschaft

Der WWF hat seinen Living Planet Report 2020 veröffentlicht. Demnach gibt es seit 1970 rund zwei Drittel weniger Tiere auf der Erde. Am dramatischsten sei die Lage in Lateinamerika, sagt Christoph Heinrich, Mitglied der WWF-Geschäftsleitung.

Angesichts der sinkenden Tierbestände auf der Erde sieht Christoph Heinrich, Mitglied der WWF-Geschäftsleitung, die Hauptursache in der Nahrungsmittelproduktion und dem hohen Fleischkonsum. "In den Tropen ist die Landwirtschaft der Haupttreiber der Tropenwaldrodung."

Gerodete Flächen, um Tiere zu ernähren

Ein wesentlicher Faktor sei weltweit der Fleischkonsum, so Heinrich. Ein Großteil der gerodeten Fläche werde nicht genutzt, um Menschen zu ernähren, sondern für Tierfutter - etwa Soja in Lateinamerika.

"Die Ökosystem sind nicht mehr intakt"

Insgesamt gerate der Planet in eine kritische Situation, meint Heinrich nach der Veröffentlichung des WWF-Living Planet Index, einer Zahl, die den Zustand der biologischen Vielfalt darstellt. Seit 1970 bis heute sind demnach die Tierbestände um 68 Prozent heruntergegangen. Das bedeute nicht, dass so viele Tierarten ausgestorben seien, aber 68 Prozent weniger Tiere auf der Erde lebten. Am dramatischsten sei der Wert in Lateinamerika. "Die Ökosystem sind nicht mehr intakt, nicht mehr gesund."

WWF fordert neue Landwirtschaftspolitik

Mit Blick in die Zukunft fordert Heinrich ein Umdenken in der Politik: "Wir brauchen eine neue Landwirtschaftspolitik." Das System an sich müsse diskutiert werden - nicht nur in Deutschland sondern auch in den Tropen. "Es gibt nur Verlierer. Wir Verbraucher sind nicht zufrieden, den Tieren in den Ställen geht es nicht gut, die Natur leidet und den Landwirten geht es auch nicht gut."

Ministerium stehe auf der Bremse



In der Bundesregierung sei etwas von der Problematik angekommen, vor allem bei der Kanzlerin, nicht aber beim Landwirtschaftsmnisterium, meint Heinrich. Das stehe auf der Bremse.