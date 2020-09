- Verödung von Innenstädten: "Die Einzelhändler haben zu knabbern"

Vor einem halben Jahr mussten bis auf Supermärkte und Baumärkte nahezu alle Läden in der Corona-Pandemie schließen. Das wirkt nach. Oliver Hermann (SPD) ist Bürgermeister von Wittenberge und sagt: Innenstadt-Planung und Fördertöpfe sind entscheidend.



Oliver Hermann, Bürgermeister von Wittenberge, empfiehlt in der Corona-Krise die Sorgen der Einzelhändler ernst zu nehmen. Als Stadt müsse man die Entwicklung der Innenstädte aktiv begleiten, so der SPD-Politiker. In Wittenberge etwa gebe es einen Fördertopf für kleine Betriebe: "Wenn sie zum Beispiel mal ein Schaufenster neu dekorieren wollen." Außerdem gehe es darum, Leerstand zu vermeiden.

Ein Zentrum des Einkaufs im ländlichen Raum



"Wie sind keine Shoppingmeile", so Hermann. Aber für ländlichen Raum sei Wittenberge durchaus ein Einkaufszentrum. Sogar Berlinerinnen und Berliner kämen mit dem ICE in die Stadt, weil es eine vielfältige Ladenkultur gäbe.

Noch keine Welle von Schließungen

Bislang gebe es keine Welle von Schließungen in der Stadt, sagt Hermann. Aber: "Die Einzelhändler haben zu knabbern." Es hänge auch von den nächsten Monaten ab, wie sich die Wirtschaftlage entwickle.

Wichtig sei es in jedem Fall die Lage planerisch im Blick zu behalten und dass Großmärkte keine Überhand nähmen, meint Hermann.