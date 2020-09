- "Unterbrechung von Studien mit Medikamenten ist normal"

Der Pharmakonzern AstraZeneca musste seine klinischen Tests für einen Corona-Impfstoff unterbrechen, weil ein Proband gesundheitliche Probleme bekommen hat. Nun muss geklärt werden, ob es sich um eine Nebenwirkung des Teststoffs handelt. Das sei ein ganz normaler Vorgang, erklärt Rolf Hömke vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller.



Der Stopp der Studie sei nicht schön, aber auch normal erklärt Rolf Hömke, Forschungssprecher beim Verband der forschenden Pharma-Unternehmen: "Es ist was, was man geradezu erwarten muss." Bei Studien mit vielen Teilnehmern gebe es eine hohe Wahrscheinlich, dass einer der Teilnehmer ein medizinisches Ereignis hat, das nicht mit der Studie zu tun haben müsse.



In Abhängigkeit davon, wie die Untersuchung im aktuellen Fall ausfalle, könnte es als Folge heißen, dass Menschen mit bestimmten medizinischen Merkmalen nicht für eine weitere Studien-Teilnahme in Betracht kommen. Nur wenn man nichts finde, woran man die gesundheitlichen Probleme festmachen kann, müsste man die Studie beenden.

Bei der Suche nach Corona-Impfstoff werden Sicherheitsstandards eingehalten







"Die Situation bei Corona ist wie bei anderen Impfstoffstudien auch", sagt Hömke Die Erprobung geschehe in mehreren Etappen. Zunächst werde an einer kleinen Probandengruppe getestet, ob es Sicherheitsbedenken gibt. Anschließend wird die genaue Dosierung getestet und dann geht es in die dritte Phase. "Das ist ein völlig normales Geschehen, dass Studien mit Medikamenten unterbrochen werden."

Auch unter Zeitdruck werde so vorgegangen, wie es für eine Impfstofferprobung vorgesehen ist, betont der Sprecher beim Verband der forschenden Pharma-Unternehmen. Es werde keine Absenkung der Sicherstandards geben: "Wie wirksam ist der Impfstoff, wie zuverlässig und wird er gut vertragen? Das muss geklärt sein, da machen die Firmen keine Kompromisse."