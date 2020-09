Große Teile des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos sind durch einen Brand verwüstet worden. Die etwa 12 000 Menschen konnten in Sicherheit gebracht werden. Andrea Wegener vom christlichen Hilfswerk Global Aid Network spricht über die Situation der Menschen vor Ort und darüber, was sie sich nun für die Geflüchteten erhofft.



Andrea Wegener von dem christlichen Hilfswerk Global Aid Network lebt und hilft seit zwei Jahren in Moria auf Lesbos. Im aktuellen Heimaturlaub haben sie die Bilder vom Brand erreicht. Sie sagt: "Das Lager, wie wir es kennen, besteht nicht mehr."

Dass es keine Todesopfer zu geben scheint, bezeichnet die Helferin als Riesenwunder: "Da bin ich so erleichtert, dass ich das kaum ausdrücken kann. Das macht das Ganze etwas erträglicher." Denn sie erklärt: Wir haben diese Katastrophe lange kommen sehen und uns immer gefragt, wie die Leute da je rauskommen können."

Erste Hilfe nach dem Brand

Im ersten Schritt versuche das Hilfswerk Global Aid Network mit Lebensmitteln und Decken die nötigste Not lindern. Diese Restbestände seien aber nur ein Anfang, betont Wegener.



Über das Lager bisher sagt die Helferin: "Es war kein Ort, an dem Menschen leben sollten, so wie sie da gelebt haben." Dennoch habe sie da auch viel Schönes gesehen, was an den Menschen liege, die dort gelebt haben. "Die versucht haben, ein Heim zu schaffen in diesen unerträglichen Umständen."

"Es macht mir Hoffnung, dass die Menschen nicht mehr wegschauen"

Dass die Situation der Geflüchteten durch den Brand in die Öffentlichkeit gerückt sei, mache ihr Hoffnung, dass die Menschen jetzt nicht mehr wegschauen, sagt sie. Wegener meint, die Bevölkerung von Lesbos werde ein neues Lager nicht mitmachen. "Sie werden jetzt bestimmt auch den Druck erhöhen, dass Lesbos nicht für dieses schreckliche Lager bekannt ist."

Und sie betont: "Europa ist immer noch Anziehungspunkt für viele. Sie werden auch weiter auf Lesbos ankommen. Die Frage ist, wie lange man sie dort und unter welchen Umständen hält."