- Proteste in Belarus: "Maria ist wirklich eine Heldin"

Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa aus Belarus ist an der Grenze zur Ukraine festgenommen worden. Nach Angaben ihres Weggefährten Vitali Alekseenok ist das eine Inszenierung gewesen - es sollte aussehen wie eine Flucht. Kolesnikowa habe ihren Pass zerrissen und sei geblieben. Das mache sie zur Heldin, sagt der Dirigent, der in Minsk lebt.

Der belarussische Demonstrant und Gegner von Präsident Alexander Lukaschenko Vitali Alekseenok ist sicher, dass die Flucht von Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa inszeniert worden ist. Sie sei verschleppt worden und sollte zur Ausreise in die Ukraine gezwungen werden, so der Dirigent, der zunächst in München, nun aber wieder in Minsk lebt.

Den Pass zerrissen und zurück nach Belarus gelaufen

"Maria ist wirklich eine Heldin", sagte Alekseenok über Kolesnikowa. Sie habe ihren Pass zerrissen als sie im Auto auf neutralen Gebiet zwischen Belarus und der Ukraine gewesen sei und dann zu Fuß Richtung Grenze Belarus gelaufen. Inzwischen sei sie festgenommen, aber es sei unklar, wo genau sie sich befinde.

"Keiner wollte freiwillig Belarus verlassen"

Sie und zwei Mitstreiter der Proteste gegen Präsident Lukaschenko nach den Wahlen vor einem Monat seien unabhängig voneinander zur Grenze verschleppt, dann auf neutralem Gebiet in ein gemeinsames Auto gesetzt worden, so Alekseenok. "Keiner wollte freiwillig Belarus verlassen."

"Wir haben immer Angst, es geht nur darum, wie viel Angst wir haben"

Kolesnikowa sei ein "Symbol der Proteste" gewesen, so Alekseenok. Alle empört, aber auch beeindruckt von ihrem Mut, sich zu widersetzen. Er hoffe, sie bald wieder lebendig zu sehen. Die Demonstrationen gingen weiter. "Wir haben immer Angst, es geht nur darum, wie viel Angst wir haben."