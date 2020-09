- Außenpolitiker Roth zu Belarus: "Wir trauen denen alles zu"

Die prominente belarussische Oppositionsaktivistin Maria Kolesnikowa hat sich einer Ausweisung in die Ukraine widersetzt und ist weiter in Gewahrsam. Sie war am Montag mit zwei weiteren Mitgliedern des oppositionellen Koordinierungsrats, Iwan Krawzow und Anton Rodnenkow, in Minsk festgenommen worden. Am Dienstag wurden sie zur Grenze gefahren und Beamte wiesen sie an, in die Ukraine zu gehen.

Kolesnikowa weigerte sich und blieb auf der belarussischen Seite. Krawzow und Rodnenkow gingen in die Ukraine. Dort blieb die 39-Jährige in Gewahrsam, wie ein Sprecher des belarussischen Grenzschutzkomitees, Anton Bytschkowski, bestätigte. Zu weiteren Einzelheiten wollte er sich nicht äußern.

Rodnenkow berichtete später in Kiew, Kolesnikowa habe im Auto geschrien, sie werde nirgendwohin gehen. "Sie sah ihren Pass auf dem Vordersitz, zerriss ihn in kleine Fetzen, zerknüllte sie und warf sie aus dem Fenster", sagte Rodnenkow. Dadurch konnte sie nicht mehr ausgewiesen werden. Anschließend sei Kolesnikowa ausgestiegen und zur belarussischen Grenze zurückgegangen.

(Quelle: AP/dpa)