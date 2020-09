- Rechtsextremismus: "Eine gesellschaftliche Herausforderung"

Der aktuelle Verfassungsschutzbericht für Brandenburg zeigt: Noch nie wurden im Land so viele Menschen als rechtsextrem eingestuft wie jetzt. Markus Klein vom Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung sagt, nun ginge es darum, eine klare Kante gegen rechts zu zeigen und die Leute zurück in die Mitte zu holen.

"Wir beobachten diese Entwicklung schon seit einer Weile", sagt Markus Klein. Er ist der Geschäftsführer von 'demos', dem Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung. Der Trend habe bereits 2014 angefangen. Seitdem seien rechtsextreme Positionen viel selbstbewusster vertreten worden, sagt er.

Überrascht habe ihn der aktuelle Bericht des Verfassungsschutzes nicht: "Das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Verfassungsschutz an bestimmten Stellen nochmal genauer hinschaut. Umso mehr man hinschaut, desto mehr sieht man natürlich auch."

Rechtsextremismus drängt in die Mitte

Es gebe mittlerweile eine starke Entgrenzung des Rechtsextremismus, der immer weiter in die Mitte drängen wolle. "Die AfD funktioniert da als Scharnier – also zwischen rechtsextremen Akteuren und der Mitte der Gesellschaft", so Klein.

Dennoch sieht Klein Brandenburg gut gegen die rechte Szene aufgestellt. Trotzdem sagt er: "Was gesellschaftlich eine große Herausforderung ist und was uns die nächsten Jahre – wahrscheinlich auch die nächsten Jahrzehnte beschäftigen wird: Inklusion und Exklusion", sagt Klein. Es sei wichtig, Brücken zu bauen, um die Leute wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Gleichzeitig müsse aber auch klar sein, dass rechtsextreme Positionen deutlich zurückgewiesen werden müssten.