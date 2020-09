- Amtsarzt: "Köpfe fehlen uns mehr als Geld"

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Gesundheitsämtern erneut eine bessere Ausstattung zugesichert. Dafür will der Bund in nächsten Jahren vier Milliarden Euro bereitstellen. Noch wichtiger sei qualifiziertes Personal. Warum es dabei hapert, erklärt Patrick Larscheid, Amtsarzt von Berlin-Reinickendorf.

"Wenn das Geld nicht nur versprochen wird, sondern auch fließt, könnte es anfangen Probleme zu lösen", so der Leiter des Gesundheitsamtes Berlin-Reinickendorf, Patrick Larscheid. Dieses Geld könne man dann in Köpfe investieren.

5000 neue Stellen für die Gesundheitsämter sind im Gespräch. "Das ist nicht so viel wie es auf den ersten Blick scheint", betont Larscheid. Denn die Stellen teilten sich auf die Ministerien und alle Gesundheitsämter auf. So blieben rechnerisch am Ende zwölf Stellen pro Gesundheitsamt.

Fachkräftemangel bei den Gesundheitsämtern

Zudem gebe es ein weiteres Problem: "Qualifiziertes Personal ist sehr, sehr knapp und wid immer knapper, wenn alle auf einmal dieses Personal haben wollen." In der Vergangenheit sei es immer daran gescheitert, dass die Ämter nicht mit attraktiven Konditionen werben konnten, so der Amtsarzt. Nur mit der Bezahlung könne man überzeugen. Außerdem kommen in Zukunft geburtenschwache Jahrgänge:"Der Fachkräftemangel ist bei uns schwer zu spüren."

Persönlicher Kontakt mit Patienten

Der Digitalisierungsgrad in Berlin sei hoch, erklärt Larscheid. In anderen Regionen sei das Thema Digitalisierung allerdings wichtig, denn da seien die Ämter "vor die Wand gefahren worden." An manchen Stellen werde aber nie digitalisiert werden. "Wir müssen in Zukunft weiter persönlich mit Patienten reden. Das ist das A und O in der Medizin."

Er freue sich, dass an die Ämter gedacht werde. "Ich glaube, dass das ein guter Start ist. Aber es ist halt jetzt auch nur ein Start. Es muss jetzt auch umgesetzt werden und es muss jetzt auch bei uns ankommen", so der Leiter des Gesundheitsamtes Berlin Reinickendorf.