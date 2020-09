- Belarus: "Immer wieder werden Leute verschleppt"

Die belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa wird seit Montag vermisst. Darüber, was mit ihr passiert ist, gibt es unterschiedliche Angaben. Jakob Wöllenstein ist Leiter des Auslandsbüros Belarus der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wie es um die Entwicklungen in Belarus steht, darüber sprechen wir mit ihm.



Viele Nachrichten über das Verschwinden der belarussischen Oppositionellen Maria Kolesnikowa überschlagen und widersprechen sich und bisher sei nichts bestätigt, sagt Jakob Wöllenstein. Allerdings soll klar sein, dass die Oppositionelle und auch ihre Mitarbeiter Iwan Krawzow und Anton Rodnenkow am Montag von Menschen in Zivilkleidung entführt worden sein sollen

Nach den Informationen, die dem Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung vorliegen, sollen die beiden Herren unter Zwang in die Ukraine abgeschoben worden sein. Kolesnikowa soll sich demnach der Ausweisung entzogen haben und in Haft sein. "Aber es hieß auch von Behörden in Belarus, sie wüssten nichts darüber."

"Immer wieder werden Leute verschleppt"

"Das passiert in den letzten Wochen ja immer wieder, dass Leute verschleppt werden", erzählt Wöllenstein. Einige der Menschen tauchten demnach in Gefängnissen oder an Grenzübergängen wieder auf. Wer genau dahinter stecke, darüber könne man nur spekulieren.

Führende Köpfe des Koordinationsrates, den die Opposition ins Leben gerufen habe, seien in Haft oder im Ausland. "Es ist ein Rückschlag, dass so eine wichtige Person da scheinbar eingesperrt worden ist." Andererseits stelle das die Glaubwürdigkeit wieder her. Das zeige, es gebe kein abgekartetes Spiel, sondern die Opposition stehe zusammen. "Aber es ist auch klar, ein Dialog ist überhaupt nicht gewünscht."



Wie sich Russland nun verhalten werde, sei interessant. "Russland und Herr Putin sind in einer Zwickmühle", so Wöllenstein. Einerseits wolle man keine Revolution, andererseits wolle Russland die Belarussen nicht verlieren. "Wenn er Lukaszenko zu lange stützt, kann es sein, dass sich die Menschen mental abwenden."