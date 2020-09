Di 08.09.2020 | 07:45 | Interviews

- Autoindustrie: "Die Situation ist extrem schwierig"

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht am Dienstag mit VertreterInnen der Automobilindustrie über Konsequenzen aus der Corona-Krise. Die Situation sei extrem schwierig, sagt Stefan Wolf, Vorsitzender des Arbeitgeberverbands Südwestmetall. Das läge nicht nur an Corona, sondern insbesondere an der Transformation der Industrie.