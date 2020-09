dpa/Thissen Bild: dpa/Thissen

- "Besorgniserregende Entwicklung" beim Rechtsextremismus

Die Zahl von Rechtsextremisten ist in Brandenburg auf einen Rekordwert gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht für 2019 hervor. Torsten Sydow, Korrespondent in Potsdam, gibt einen Einblick in die Details des Berichts.

Gerade die Zahl der RechtsextremistInnen sei markant angewachsen - um etwa 1000 Personen im Jahr 2019, erklärt Korrespondent Torsten Sydow. Insgesamt gehe der Verfassungsschutz davon aus, dass etwa 2000 Frauen und Männer in Brandenburg nun zum Lager der RechtsextremistInnen gehören. Unter den Menschen seien auch die Mitglieder der Jungen Alternative für Deutschland, die durch den Verfassungsschutz beobachtet wird, oder auch Mitglieder der AfD, die zum "Flügel" gezählt werden. Zusätzlich seien Personen im Internet oder durch "entgrenzende, extremistische Auffassungen" bei Demonstrationen aufgefallen seien. Unter den RechtsextremistInnen finde sich der ganze Querschnitt der Gesellschaft, erklärt Sydow: HandwerkerInnen, LehrerInnen, RentnerInnen und auch junge Leute seien laut Verfassungsschutzchef Jörg Müller Teil des rechtsextremistischen Problems.