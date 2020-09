- Nord Stream 2: "Diese Pipeline macht keinen Sinn"

Die deutsche Politik sucht weiter nach einer angemessenen Reaktion im Fall Nawalny. In der Diskussion ist auch ein möglicher Bau-Stopp des deutsch-russischen Gaspipeline-Projekts "Nord Stream 2". Warum Deutschland auf die Pipeline verzichten könnte, darüber haben wir mit der DIW-Energieexpertin Claudia Kemfert gesprochen.

"Wir können durchaus auf diese Pipeline verzichten. Es gefährdet auch nicht die Versorgung mit Gas", erklärt Claudia Kemfert, Energie-Expertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). So gebe es genügend existierende Strukturen - wie etwa Flüssiggasterminals in Europa, die nicht ausgelastet seien - und ein Überangebot an Gas auf den internationalen Märkten.

"'Nord Stream 2'-Projekt ist von Anfang an ein Fehler gewesen"

Zudem widerspreche das Gaspipeline-Projekt "Nord Stream 2" den Klimazielen, der Diversifikationsstrategie der Europäischen Union sowie der Energiewende. "Wir müssen wegkommen von der fossilen Energie." Das Projekt sei von Anfang an ein Fehler gewesen - es habe dafür nur politische Gründe gegeben - wie die Umgehung der Ukraine bei der Gaslieferung -, aber keine energiewirtschaftlichen oder ökonomischen Gründe. "Deutschland hätte da nicht mitmachen dürfen."

Projekt-Stopp würde Russland treffen



Russland habe ein Interesse viel Gas auf den europäischen Märkten zu verkaufen, so Kemfert. Ein Stopp des Projekts würde Russland treffen, erklärt die Energie-Expertin des DIW. Ein Großteil der Einnahmen aus dem Gasgeschärt gehe in die Staatsbilanzen. "Das wäre also ein Hebel, mit dem man Russland auch treffen könnte."