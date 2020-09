- Bartsch: "Wir brauchen Aufklärung statt Spekulationen"

Der Fall Nawalny droht die Beziehungen zwischen der EU und Russland ins Kippen zu bringen. Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, fordert zunächst, jegliche Spekulationen zu beenden. Auch die Debatte über den Bau-Stopp des Projekts Nordstream II hält er für völlig falsch.

Kanzlerin Angela Merkel habe im Bezug auf den Fall Nawalny gefordert, dass die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden – aber nicht explizit gesagt, dass es eine Verantwortlichkeit im Kreml gebe, sagt Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linkspartei im Bundestag. "Dieser Weg ist auch richtig, zu sagen, das allererste ist, dass aufgeklärt wird", so Bartsch. Doch die Voraussetzung sei, dass alle dabei mitwirkten.

"Für mich steht nicht fest, was passiert ist"

"Ich will überhaupt nicht spekulieren. (…) Für viele steht fest, was passiert ist, für mich nicht", so der Linken-Politiker. Die Aktion sei von Geheimdiensten durchdrungen, alle Beteiligten müssten mitwirken. Bis zur vollständigen Aufklärung gelte die Unschuldsvermutung, sagt Bartsch.

Erst wenn die Schuldigen gefunden seien, könne über mögliche Konsequenzen diskutiert werden. "Was ich falsch finde, dass in Deutschland - und zwar dann aus innenpolitischen Interessen - zum Beispiel über das Projekt Nordstream II geredet wird", sagt Bartsch. Diese Debatte halte er für völlig falsch. "Dieses Projekt wird es geben, es wird nicht gestoppt werden", sagt er. Denn es habe nichts mit dem Anschlag auf Nawalny zu tun.

Gleichzeitig betont er, dass es eine europäische Antwort und Reaktion geben muss, sobald es zur Aufklärung kommt.