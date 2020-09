- Leben mit dem Virus: Sechs Monate Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hält die Menschen auf der ganzen Welt mittlerweile sechs Monaten fest im Griff. Doch die Medizin habe in dieser Zeit viel dazu gelernt.Dennoch gebe es noch viel zu erforschen, sagt Stefan Kluge, Klinikleiter am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

"Im Moment sind wir wachsam entspannt", sagt Stefan Kluge. Er ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf und sitzt im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Vor sechs Monaten hatte die Weltgesundheitsorganisation die Corona-Ausbreitung als Pandemie erklärt.

Mittlerweile bewege man sich in einem niedrigen vierstelligen Bereich, was die Fallzahlen angehe, sagt Kluge. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, stehe Deutschland im Moment sehr, sehr gut da. "Was vor allem wichtig ist: Es liegen extrem wenig Covid19-Patienten in deutschen Krankenhäusern", sagt der Klinikdirektor.

Viel gelernt in den letzten Monaten

In den sechs Monaten hätten alle viel dazu gelernt, die Infrastruktur habe sich besser eingespielt. Außerdem hätten sich bisher schon Medikamente herauskristallisiert. Auch die Erkenntnis, dass viele der Krankenhaus-PatientInnen an Thrombosen litten, habe einen großen Fortschritt gebracht.

Dennoch gebe es auch Langzeitfolgen – insbesondere bei Krankenhaus-PatientInnen, sagt Kluge. "Das kann Müdigkeit sein, das können Muskelschmerzen sein oder Konzentrationsstörungen", so der Mediziner. Das könne aber auch weniger schwer Betroffene Covid19-PatientInnen betreffen.

Denn das Virus greife eine Vielzahl von Organen an. Außerdem seien die Symptome extrem vielseitig.