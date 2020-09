STOCK4B/VisualEyze/picture-alliance Bild: STOCK4B/VisualEyze/picture-alliance

Sa 05.09.2020 | 08:04 | Interviews

- Corona und Schnupfen: Was tun, wenn das Kind krank wird?

In Zeiten der Corona-Pandemie sind sich viele Eltern unsicher, was ist zu tun, wenn das eigene Kind kränkelt? Um den Eltern mehr Sicherheit mit auf dem Weg zu geben, hat die Berliner Senatsschulverwaltung eine Infografik erarbeitet. Sie erklärt, was bei welchen Symptomen zu tun ist. Daran mitgearbeitet hat der Verband Kinder und Jugendärzte.