Start der Briefwahl in den USA

In den USA hat am Freitag die Briefwahl für die Präsidentschaftswahl im November begonnen. Unterschiedliche Handhabungen in den Bundesstaaten und eine angeschlagene Post erschweren die Briefwahl. USA-Korrespondent Sebastian Hesse glaubt trotzdem an einen korrekten Ablauf.



Der US-Bundesstaat North Carolina machte am Freitag den Auftakt bei der Briefwahl in den USA, gut zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl im November. Wegen der Corona-Pandemie haben in diesem Jahr wesentlich mehr Leute die Briefwahl beantragt als normalerweise üblich.

US-Präsident Donald Trump hatte bereits vor Beginn der Briefwahl darüber spekuliert, dass die Wahl durch die vielen Briefwähler nicht korrekt ablaufen könnte. Seinen Aufruf, am besten zweimal zu wählen, einmal per Brief und einmal direkt im Wahllokal hat er nach heftiger Kritik aus den Bundesstaaten teilweise zurückgenommen.

Unterschiede in den Bundesstaaten

Grundsätzlich spreche US-Präsident Donald Trump damit aber ein echtes Problem an, erklärt USA-Korrespondent Sebastian Hesse. Tatsächlich weiche die Handhabung der Briefwahl in vielen US-Bundesstaaten deutlich voneinander ab.

Die Unterschiede im Briefwahlverfahren noch bis zur Wahl im November zu vereinheitlichen, sei eine unlösbare Mammutaufgabe, so Hesse. Zumal die verantwortliche, staatliche Post in den USA auch noch mit anderen Problemen kämpft.

Probleme der Post

Donald Trump selbst hatte den Sanierer Louis DeJoy als Chef der US-Post installiert, der seitdem Personal reduziert und die Infrastruktur abgebaut hat, um Kosten zu sparen, erklärt Sebastian Hesse. Trotzdem versichert Louis DeJoy, dass die US-Post eine reibungslose Briefwahl gewährleisten könne.

Trott der immer wieder auftretenden Probleme, glaubt der USA-Korrespondent an einen korrekten Ablauf. "Es rumpelt zwar immer wieder, aber man kann nicht von einem systemischen Problem sprechen.“

Genau daran säht Donald Trump aber immer wieder gezielt Zweifel. Schon seit Monaten spekuliere der US-Präsident darüber, dass die Wahl nicht akkurat ablaufen könne. Grund dafür seien vor allem die schlechten Umfragewerte Trumps, glaubt Hesse.

Trumps Spekulationen

Sollte Trump die Wahl tatsächlich verlieren, kann er hinterher behaupten irgendetwas sei nicht richtig abgelaufen, erklärt Hesse. "Dem arbeitet er jetzt schon vor, indem er den Bürgern suggeriert, bei der kommenden Wahl könnte es nicht mit rechten Dingen zugehen.“

Letztlich bringe Trump mit seinen Spekulationen so aber auch seine eigene Partei in die Bedrängnis, glaubt der US-Korrespondent. Bei den Ängsten, die Trump jetzt schürt, geht es auch um das grundsätzliche Vertrauen in die Demokratie.

Deswegen vermutet Sebastian Hesse auch aus den Reihen der Republikaner irgendwann eine massives öffentliches Veto, sollte Donald Trump weiter das Vertrauen in die demokratischen Institutionen der USA untergraben.