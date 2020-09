- Nato-Bündnis will Haltung gegenüber Russland ändern

Nach einer gemeinsamen Sitzung der Nato-Botschafter am Freitag hat auch das Militärbündnis den Giftanschlag auf den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny scharf verurteilt. Konkrete Maßnahmen gegen Russland verhängte die Nato jedoch nicht.



Die NATO-Staaten haben am Freitag darüber beraten, wie sie auf die Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny reagieren wollen. Auf der anschließenden Pressekonferenz sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die Nato sei empört über den Giftanschlag auf den Kremlkritiker.

Der Einsatz von chemischen Waffen zeige die Verachtung von Menschenrechten, so Stoltenberg. Von der russischen Regierung erwartet die Nato jetzt Kooperation bei der Aufarbeitung, erklärt ARD-Korrespondent Alexander Göbel. Die Nato fordert, dass Russland einer internationalen Untersuchung zustimmt, um die Täter zur Rechenschafft zu ziehen.

Angriff auf die Demokratie weltweit

Außerdem erwartet die Nato, dass Russland sein Nowitschok-Programm offenlegt, erklärt Göbel. Mit einem Nowitschok-Nervengift soll der Kremlkritiker Nawalny vergiftet worden sein. Der Anschlag sei nicht nur ein Mordversuch auf den prominentesten Oppositionspolitiker Russlands, sondern ein Angriff auf die Demokratie weltweit, so der Nato-Generalsekretär.

In Sachen Sanktionen habe die Nato zwar keine Zuständigkeiten, erklärt Göbel. Es sei aber auch nicht so, dass die Nato gar nichts tun könne. Zuletzt hatte die Nato 2018 nach dem Nowitschok-Giftanschlag auf den russischen Doppelagenten Sergei Skripal sieben Mitarbeiter der russischen Nato-Vertretung ausweisen lassen, erklärt der ARD-Korrespondent in Brüssel.

Haltung gegenüber Russland ändern



Einigkeit herrscht in der Nato darüber, dass sich die Haltung gegenüber Russland zum Beispiel bei der Rüstungskontrolle ändern muss, so Göbel. Durch den Einsatz von Chemiewaffen wie Nowitschok sieht die Nato die Sicherheit des gesamten Bündnisses gefährdet.

Auf der Sitzung der Nato-Staaten am Freitag hatten sich alle Botschafter der Nato-Mitgliedsstaaten zu Wort gemeldet, um den Giftanschlag zu verurteilen, was eigentlich so gut wie nie vorkomme, sagt der Brüssel-Korrespondent. Ob dieser lauten Rhetorik nun auch Taten folgen werden, bleibe jedoch abzuwarten, so Göbel.