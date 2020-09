- "Das Gespräch mit Russland lässt sich nicht vermeiden"

Nach den Untersuchungen zur Vergiftung des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny verhärten sich die Fronten zwischen Deutschland und Russland. Gespräche wird es aber weiterhin geben, sagt Russland-Expertin Liana Fix von der Körber-Stiftung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel verurteilte den Anschlag auf den russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny scharf. Sie sprach von einem "versuchten Giftmord" und kündigte an, dass gemeinsam mit EU und Nato über eine angemessene Reaktion entschieden werde. Diese deutliche Reaktion habe Politikwissenschaftler Liana Fix teilweise überrascht. Sie ist Programmleiterin im Bereich Internationale Politik der Körber-Stiftung mit Fokus auf Russland/Osteuropa. Doch Merkels Handeln sei im Grunde nicht verwunderlich, wenn man sich die letzten Jahre in den deutsch-russischen Beziehungen anschaue, so Fix.

Der letzte Tropfen

Denn spätestens seit 2014 seien die Beziehungen zu Russland deutlich verhärtet. "Das, was wir jetzt sehen ist eigentlich keine Veränderung, sondern eher eine Verstärkung des bisherigen Trends", sagt die Russland-Expertin. Der Fall Nawalny sei nun für Viele der Tropfen zum Überlaufen – auch weil es sich bei ihm um eine prominente Person der Opposition handele.

"Ich glaube das Gespräch mit Russland lässt sich einfach nicht vermeiden. Es ist eine Tatsache, dass Russland eine wichtige Rolle in vielen Konflikten spielt", so Fix. Denn Russland sei sowohl im Ukraine-Konflikt als auch im Syrien-Krieg sehr präsent. Der Dialog mit Russland müsse also fortgesetzt werden. Der Kanzlerin ginge es nun aber darum, "symbolisch zu zeigen, dass ein Giftanschlag nicht ohne Reaktionen von einer Wertegemeinschaft wie der EU akzeptiert wird", sagt Fix. "Daher der scharfe Ton."

Welche Sanktionen könnten folgen?

In ähnlichen Fällen wurden zuvor russische Diplomaten ausgewiesen. Eine ähnliche Reaktion kann sich Fix auch im Nawalny-Fall vorstellen. Schon jetzt sei deutlich gemacht worden, dass Sanktionen folgen werden.

Gleichzeitig werden Stimmen lauter, dass das Projekt Nordstream II gestoppt werden sollte: Der Bau aber sei schon zu 90 Prozent abgeschlossen. "Es ist im Moment schwer zu sagen, ob es in dem Stadium noch abgebrochen wird", sagt die Politikwissenschaftlerin.