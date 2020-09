- Berliner Abgeordnetenhaus streitet über Kopftuch im Gerichtssaal

Angehende Staatsanwältinnen und Richterinnen in Berlin dürfen zukünftig während ihrer Ausbildung auch im Gerichtssaal ein Kopftuch tragen. Justizsenator Dirk Behrendt hat eine enstprechende Sonderregelung umgesetzt, die anschließend für eine heftige politische Debatte sorgte.



Heftig wurde bei der Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses am Donnerstagabend über das muslimische Kopftuch gestritten. Hintergrund ist, dass angehende Staatsanwältinnen und Richterinnen in Berlin nun auch im Gerichtssaal ein Kopftuch tragen dürfen. Das hat Justizsenator Behrendt im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses angekündigt.

Justizsenator Dirk Behrendt, der gleichzeitig auch Anti-Diskriminierungssenator ist, vertritt schon länger die Haltung, dass es keine Rolle spiele welche religiösen Symbole angehende Staatsanwältinnen und Richterinnen tragen, so rbb-Landespolitikreporterin Birgit Raddatz. Zumindest in der Ausbildung hält der Grünen-Politiker das Verbot von religiösen Symbolen für diskriminierend.

Keine Verbote während der Ausbildung



Juristisch beruft sich Behrendt auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, erklärt Raddatz. Im Januar hatte das Verfassungsgericht geurteilt, dass bei der Ausbildung zu einem Staatsdienst die Religionsfreiheit nicht im Konflikt mit dem Neutralitätsgesetz steht, das Menschen im Staatsdienst das Tragen von religiösen Symbolen eigentlich verbietet.

Für Referendare und Referendarinnen, die ein religiöses Symbol tragen wollen, gilt jetzt eine Sonderregelung. Sie dürfen ebenfalls kurz die Sitzung im Gericht leiten, allerdings nur in Anwesenheit ihrer Ausbilder und auch ohne eine Robe zu tragen, erklärt die rbb-Landespolitikreporterin.

Kritik der Opposition

Die Berliner Opposition kritisiert diese Sonderregelung. Der innenpolitische Sprecher der FDP, Paul Fresdorf, sagte während der von der CDU einberufenen Eildebatte am Donnerstagabend, man würde den angehenden Staatsanwältinnen und Richterinnen so ihre Glaubwürdigkeit entziehen, wenn ihre Ausbilder als eine Art Aufpasser mit dabei sein müssten. Sven Rissmann von der CDU kritisierte die Sonderregelung von Justizsenator Behrendt als "exekutiven Alleingang“, so Raddatz.

Aber auch innerhalb der Regierungskoalition gibt es jedoch Unstimmigkeit über die Sonderregelung. Die SPD, die als Verfechter des Neutralitätsgesetz gilt, wollte eigentlich noch eine Urteilsbegründung des Bundesarbeitsgerichts zum Thema Kopftuch im Staatsdienst abwarten.

Knapp ein Jahr vor der nächsten Wahl in Berlin bröckelt also auch der Zusammenhalt der Berliner Regierungsparteien, so Raddatz.