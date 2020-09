- Start der Spielzeit: "Eine kleine Auferstehung"

Das Deutsche Theater beginnt die neue Theatersaison. Auch wenn alles etwas komplizierter sei als gewohnt, blickt das Theater zuversichtlich auf die anstehende Spielzeit. Es sei wie eine Auferstehung, sagt der Theater-Intendant Ulrich Khuon.

Auch wenn es in Zeiten der Corona-Pandemie kompliziert sei die Bühnen zu öffnen, sei es doch auch gleichzeitig ein schönes Gefühl. Wie zum Beginn von jeder Spielzeit freuten sich die Theatermacher auf die Bühnenzeit. Diesmal sei es vielleicht sogar noch intensiver: "Das ist schon eine kleine Auferstehung", sagt Ulrich Khuon, Intendant des Deutschen Theaters.

Auch wenn alles jetzt komplizierter geworden sei, sei der Andrang auf das Theater gewaltig, sagt er. Alles brauche seine Übung, sowohl die MitarbeiterInnen des Theaters als auch das Publikum, würden sich an die Regularien gewöhnen: "Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, kriegt man eine Routine."

Neues Corona-Konzept

Außerdem plädiert Khuon für eine Idee, die bereits in Salzburg angewendet wurde. Dabei soll der Zuschauerraum schachbrettartig besetzt werden. Zwischen den Besuchern würde jeweils ein Meter Abstand gehalten. Die Theater wären auf diese Weise wieder halbvoll, so Khuon. Er hoffe, dass dieses Konzept in einigen Wochen von den Behörden genehmigt wird.

In Berlin sei man mit der Kulturverwaltung und dem Gesundheitsamt bereits im Gespräch.