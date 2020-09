- FDP zu Fall Nawalny: "Das ist die Methodik des russischen Regimes"

Für die Bundesregierung steht fest: Der Kremlkritiker Alexej Nawalny wurde mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet. Der außenpolitische Sprecher der FDP, Bijan Djir-Sarai, fordert eine klare Positionierung und Sanktionen. Warum auch das "Nord Stream 2"-Projekt dabei auf den Prüfstand müsse, erklärt er im Interview.



Der außenpolitische Sprecher der FDP, Bijan Djir-Sarai, erklärt, er wünsche sich eine deutliche Positionierung und klare Haltung der Bundesregierung. Diese solle aber gesamteuropäisch sein, das wäre überzeugender: "Worte allein, Symbole allein werden nicht reichen."



Zudem müsse man nach Ansicht des FDP-Politikers über Sanktionen sprechen. Er fordert, das Gaspipeline-Projekt "Nord Stream 2" auf den Prüfstand zu stellen. Djir-Sarai sagt: "Es war von Anfang an ein schwieriges Problem." Der Politiker bemängelt, dass etwa die europäischen Nachbarn nicht einbezogen.



Nord Stream 2 "Bundesregierung hat die politischen Rahmenbedingungen ignoriert"

So habe es immer wieder Anlässe gegeben, um das "Nord Stream 2"-Projekt kritisch zu hinterfragen. Djir-Sarai nennt als Beispiele Cyberattacken gegen die Bundesregierung, die Unterdrückung der Opposition oder die russische Politik in der Ukraine, in Syrien oder in Libyen. "Jetzt mit dem Fall Nawalny, spätestens jetzt, merken wir, merken alle in Europa, in der Bundesregierung, dass dieses Projekt außerordentlich problematisch ist."



Das passiere, wenn man die politischen Rahmenbedingungen ignoriere, so der Oppositionspolitiker: "Und das fällt der Bundesregierung jetzt auf die Füße.

"Aus meiner Sicht ist völlig klar, dass das die russische Methodik, beziehungsweise Handschrift ist."



Der verwendete Kampfstoff im Fall Nawalny sei laut Djir-Sarai nicht etwas, das man im Keller herstellen könne. Viel mehr brauche man dafür staatliche oder geheimdienstliche Strukturen. "Das ist eindeutig die Methodik und die Handschrift des russischen Regimes. Von daher ist dieser Sachverhalt aus meiner Sicht inzwischen völlig klar."