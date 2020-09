Der Populismus in Deutschland geht stark zurück

Die populistischen Einstellungen in Deutschland sind stark rückläufig. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Für den Politologen und Mitautor der Studie, Wolfgang Merkel, liegt der Höhepunkt des deutschen Rechtspopulismus hinter uns.



Für die Studie der Bertelsmann-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftszentrum Berlin wurden mehr als 10.000 wahlberechtigte Bundesbürgerinnen und Bundesbürger befragt. Von ihnen zeigte jeder Fünfte populistische Einstellungen. Zum Vergleich: bei der letzten Studie 2018 war es noch jeder Dritte.

Populisten können weniger mobilisieren

Für den Mitautor der Studie Wolfgang Merkel ist das ein deutlicher Rückgang. Der Politikwissenschaftler nennt gleich drei Gründe, die für den Rückgang ausschlaggebend waren: Erstens gebe es nach 2018 eine gewisse Mobilisierungserschöpfung des Themas Migration und Geflüchtete. "An dieser Front können die Populisten nicht mehr so stark mobilisieren wie noch 2015 und 2016“, so Merkel.

Zweitens habe man 2015 und 2016 eine gewisse Handlungsschwäche des Staates und der Bundesregierung gesehen, so der Politologe. Das habe sich in der Folgezeit aber deutlich gewandelt, etwa durch die deutliche Einschränkung der Zuwanderung nach 2016.

Regierung gewinnt wieder an Vertrauen

Auch in der Corona-Krise konnte die Regierung wieder Vertrauen hinzugewinnen. Das sei ungünstig für populistische Einstellung, sagt Merkel. "Der Populismus braucht einen schwachen Staat als Projektionsfläche für seine Ideen.“

Dritter Grund für den Rückgang des Populismus in Deutschland ist laut Merkel die Radikalisierung der AfD-Führung. Bürgerliche, populistisch eingestellte Wähler*innen schrecke das eher ab, erklärt der Politikwissenschaftler.

Für den Mitautor ist die Studie der Bertelsmann-Stiftung ein deutliches Zeichen dafür, dass der Höhepunkt des deutschen Rechtspopulismus in der Vergangenheit liegt – trotz der aktuell aufflammenden Proteste gegen die Politik der Bundesregierung in der Corona-Pandemie.

Corona-Demos noch keine Gefahr

Bei den Corona-Demos gebe es zwar auch zweifellos populistische Elemente, findet Merkel. Dabei handele es sich allerdings vorerst um kurzfristige Ereignisse, während der allgemeine Trend über die letzten zwei Jahre einen deutlichen Rückgang zeige.

"Wenn die Politik jetzt aber den Fehler macht, nur auf den rechten Rand dieser Proteste zu schauen, und damit auch den Rest der Protestierenden diskreditiert, könnten Teile der konservativen bürgerlichen Mitte wieder in die Fänge der Populisten getrieben werden.“