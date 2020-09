- CDU: "Nord Stream 2 ist nicht der richtige Hebel, um Russland zu treffen"

Alexej Nawalny soll in Russland mit einem chemischen Kampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden sein. Was die Bundesregierung nun von Russland erwartet und über mögliche Sanktionen haben wir mit dem außenpolitischen Sprecher der Union, Jürgen Hardt, gesprochen.

Die Bundesregierung erwarte Aufklärung von Russland und internationale Zugänglichkeit von Quellen in Russland selbst, erklärt der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt.

Immer wieder habe es in den vergangenen Jahren Fälle mit Spuren nach Russland gegeben - wie etwa beim Mord im Kleinen Tiergarten in Berlin oder bei dem Giftanschlag auf den Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien. "Es gibt eine Reihe von kritischen Fällen und ich glaube, dass die Europäische Union insgesamt zu einer geschlossenen Antwort bitten sollte."

Forderung nach Sanktionen, wenn Antwort aus Russland ausbleibt



Dazu sollte auch gezeigt werden, dass man nicht bereit sei, das hinzunehmen. Sollte eine Antwort Russlands ausbleiben, komme man nicht an Sanktionen vorbei, so Hardt. "Ich glaube, dass wir dabei auch die Frage der Energieversorgung miteinbeziehen sollten."

Dennoch müsse man die richtige Balance finden zwischen einer spürbaren Sanktion gegenüber Russland und der Gefahr, das Land weiter zu destabilisieren und somit den Druck auf die politischen Gegner Putins zu erhöhen.



"Nord Stream 2" und energiepolitische Abhängigkeit



Zu Forderungen, das Gaspipeline-Projekt "Nord Stream 2" zu stoppen, erklärte der CDU-Politiker: Das Projekt belaste Deutschland, seitdem es begonnen habe. Allerdings sei unklar, ob die Pipeline wirtschaftlich Gas liefern werde, da Europa immer weiter weggehe von fossilen Brennstoffen. "Die Pipeline selbst ist zu einem Symbol geworden. Aber sie wäre nicht der einzige oder vielleicht auch gar nicht der richtige Hebel, um Russland empfindlich zu treffen."