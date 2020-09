- Ein schwerer Schlag für die deutsch-russischen Beziehungen

Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny ist mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet worden. Das haben Untersuchungen eines Spezial-Labors der Bundeswehr ergeben. Russland-Korrespondentin Christina Nagel sieht die deutsch-russischen Beziehungen dadurch schwer belastet.



Nach dem Abschluss der Untersuchungen ist für die Bundesregierung klar, dass der russische Kremlkritiker Alexej Nawalny durch einen Giftanschlag zum Schweigen gebracht werden sollte. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach gestern von einem versuchten Giftmord. Merkel verurteilte den Giftanschlag aufs schärfste und forderte Russland zur Aufklärung auf.

In Moskau sei man darüber gar nicht erfreut gewesen, sagt ARD-Russland-Korrespondentin Christina Nagel. Zum einen sei die russische Regierung wütend darüber, dass man nicht persönlich von der Bundesregierung informiert wurde, sondern aus den Medien erfahren habe, dass es nun zweifelsfreie Beweise für die Vergiftung Nawalnys gebe.

Russland weist Schuld zurück



Außerdem bemängelte die russische Regierung, dass ihr bislang keinerlei Beweise vorgelegt wurden und bei Nawalnys Abtransport von Russland nach Deutschland die Ärzte damals keine Spuren von Gift gefunden hätten. In Moskau spricht man deswegen von einer Informationskampagne gegen Russland, so Nagel.

Erst wenn man die Ergebnisse der Untersuchung der Berliner Charité vorgelegt bekomme, könne man sich ein Bild machen. Bis dahin solle man von Anschuldigungen absehen, hieß es aus dem Kreml.

Das in der Sowjetunion entwickelte Nervengift Nowitschok, mit dem der Oppositionspolitiker Nawalny vergiftet wurde, sei jedoch nicht einfach zu bekommen. Dafür braucht es Kontakte zu den Geheimdiensten, die Zugang zu dem Gift haben, erklärt Russland-Korrespondentin Nagel.

Eindeutige Spuren zum russischen Geheimdienst



Entweder jemand mit Kontakten zum Geheimdienst muss den Auftrag für den Anschlag auf Nawalny gegeben haben, oder es gab tatsächlich einen offiziellen Auftrag an den Geheimdienst aus dem Kreml, ist sich die Russland-Korrespondentin sicher.

Für die Beziehung zwischen Deutschland und Russland sei das ein weiterer schwerer Schlag. "Dadurch das die Kanzlerin so schnell so klare Worte gefunden hat, ist klar wie viel da in den letzten Monaten zusammengekommen ist“. Neben der Vergiftung Nawalnys sei da auch der Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten und die immer wieder aus Russland gestarteten Hacker-Angriffe, erklärt Nagel.

Welche Sanktionen kommen?

Russland habe zwar bisher seine Kooperationsbereitschaft signalisiert. Von der Ernsthaftigkeit dieses Angebots hänge aber nun ab, welche Sanktionen Deutschland und die EU nach dem Giftanschlag auf Alexej Nawalny gegen Russland verhängen könnten.

Mehrere deutsche Politiker forderten bereits, den gemeinsamen Bau der deutsch-russischen Gaspipeline Nordstream 2 zu beenden. Ob Bundeskanzlerin Merkel so weit geht, ihr eigenes Prestigeprojekt aufzugeben und damit auch den kompletten Zusammenbruch der Beziehungen zwischen Deutschland und Russland zu riskieren, hält die ARD-Korrespondentin Christina Nagel jedoch vorerst noch für unwahrscheinlich.