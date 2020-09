- Ein lebendiges Quartier soll entstehen

Der Galeria-Karstadt-Kaufhof-Eigentümer Signa wird am Mittwoch im Stadtentwicklungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses angehört. Dabei geht es auch um die Neugestaltung der Filiale am Hermannplatz. Niloufar Tajeri ist die Mitbegründerin der Anwohner-Initiative Herrmannplatz. Sie erklärt, warum die Initiative zu einer Protest-Kundgebung am Hermannplatz aufruft.