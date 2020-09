imago images / Steinach Bild: imago images / Steinach

Mi 02.09.2020 | 10:05 | Interviews

- Ein Aufwertungsprojekt mit viel PR?

Der Galeria Karstadt Kaufhof-Eigentümer Signa will am Hermannplatz einen Neubau ihrer Karstadt-Filiale durchsetzen. Niloufar Tajeri ist Mitbegründerin der Anwohner-Initiative Herrmannplatz. Sie erklärt, warum die Initiative zu einer Protest-Kundgebung aufruft und was die Signa-Pläne für den Kiez bedeuten.