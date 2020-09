- Charlie-Hebdo-Attentat: "Der Hass von damals ist immer noch da"

Mehr als fünfeinhalb Jahre nach den tödlichen Anschlägen islamistischer Extremisten auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" und einen Supermarkt mit koscheren Lebensmitteln in Paris wird seit Mittwoch 14 Angeklagten der Prozess gemacht. Bei den Anschlägen im Januar 2015 wurden über einen Zeitraum von drei Tagen 17 Menschen ermordet. Alle drei Attentäter wurden ebenfalls getötet.

Die Angeklagten - 13 Männer und eine Frau - werden beschuldigt, die Täter mit Waffen, Autos und Logistik versorgt zu haben. Die meisten machen geltend, sie hätten gedacht, sie unterstützten die Planung eines normalen Verbrechens. Gegen drei von ihnen, darunter die einzige Frau, wird in Abwesenheit verhandelt. Sie sollen sich der Terrorgruppe Islamischer Staat im Ausland angeschlossen haben.

Der Prozess vor dem französischen Terrorismusgericht begann unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Wer den Hauptgerichtssaal oder Nebensäle betreten wollte, wurde mehrfach von der Polizei überprüft.

An Zeitungskiosken in Frankreich lag am Mittwoch die jüngste Ausgabe von "Charlie Hebdo" aus, in der damalige Karikaturen des Propheten Mohammed erneut abgedruckt wurden. Auf diese hatten sich die Attentäter seinerzeit mit ihrer Tat bezogen und erklärt, sie hätten den Propheten gerächt. Allein in der Redaktion des Satiremagazins wurden zwölf Menschen getötet. "Sie starben, damit ihr Journalisten euren Job machen konntet", sagte Richard Malka, Anwalt von "Charlie Hebdo". "Lasst uns keine Angst haben. Nicht vor Terrorismus, nicht vor Freiheit."

Quelle: dpa/AP