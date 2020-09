- Bezirksbürgermeister Naumann: "Jeder einzelne Unfall ist einer zu viel"

Auf dem Berliner Ku'damm hat es am Montagabend wieder einen schweren Unfall nach einem illegalen Autorennen gegeben. Dabei wurden Unbeteiligte lebensbedrohlich verletzt. Den Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann (SPD), wühlen diese Vorfälle sehr auf. Er fordert Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) zum Handeln auf.



Wieder war es wohl ein Autorennen auf dem Kurfürstendamm in Berlin. Am Montagabend ist ein BMW frontal mit einem unbeteiligten Fahrzeug zusammengestoßen. Die darinsitzende Frau und ihre Tochter wurden schwer verletzt. Die Insassen des BMW sind auf der Flucht und es sollen noch zwei weitere Autos an dem Rennen beteiligt gewesen sein.

Zahlen der Verkehrsüberwachung: Ku'damm kein Hotspot



Der Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann, der die Spezialabteilung zur Strafverfolgung verbotener Kraftfahrzeugrennen in Berlin leitet, sagte im Inforadio, dass der Ku´damm einer der Hotspots für illegale Autorennen sei. Was den Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann (SPD) sehr bestürzt, denn die Zahlen der Verkehrsüberwachung würden diese Annahme nicht bestätigen. Gleichwohl müsse man "von einer hohen Dunkelziffer" ausgehen.

Naumann fordere schon länger moderne Blitzergeräte für den Ku’damm und Tauentzienstraße. Allerdings seien diese teuer. Man müsse aber diesen nächsten Schritt gehen. Seine Forderung richte sich hier an Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne). Das Problem: Die Kriminellen würden wohl sofort ausweichen auf andere Strecken, da sie sich den Blitzerstandort merken würden.

Bürgerinnen und Bürgern erwarten, dass der Staat hier handelt

"Aber die Bürgerinnen und Bürger erwarten mit Recht, dass der Staat hier handelt", sagte Naumann. Es kämen Hinweise aus Steglitz und aus Kreuzberg, das dort ebenfalls solche illegalen Rennen stattfänden. "Da komme man gar nicht hinterher", so ein nachdenklicher und emotionaler Bezirksbürgermeister.

Die weitergehende Frage sei für ihn: "Wo sind die Ursachen, dass diese, Entschuldigung, Arschlöcher uns solche schlimmen Situationen bescheren, völlig arglose unschuldige Menschen schwerst verletzten." Und: "Jeder einzelne Unfall ist einer zu viel". Der ganze Vorfall wühle Naumann sehr auf.

Er wünsche den Opfern gute Genesung und sich für seinen Bezirk mehr stationäre Kontrollen. Verkehrssenatorin Regine Günther müsse hier handeln.