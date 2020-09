Heute starten in Potsdam die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst. Für 2,3 Millionen Beschäftigte fordert die Gewerkschaft verdi 4,8 Prozent mehr Lohn. Klaus-Dieter Klapproth, Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbands, erklärt, warum für ihn diese Forderung in Pandemie-Zeiten völlig überzogen ist.

Heute starten in Potsdam die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst. Unter anderem geht es da um Erzieherinnen und Erzieher, Beschäftigte in den Krankenhäusern, Busfahrerinnen und Busfahrer – um die Müllabfuhr. 2,3 Millionen Beschäftigte insgesamt, für die die Gewerkschaft ver.di 4,8 Prozent mehr Lohn fordert.

Die Kommunalen Arbeitgeber sagen: Geht gar nicht. Soweit so bekannt, dass die Meinungen da vor Tarifverhandlungen weit auseinander gehen – aber diesmal kommt da auch noch die Pandemie dazu. Klaus Dieter Klapproth, Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbands des Landes, argumentiert, dass die Corona-Krise große Löcher in die Haushalte der Kommunen gerissen hat, was eine Forderung der Gewerkschaften völlig utopisch mache. "In diesem Jahr ist es ganz besonders schwierig. Wir haben die größte Wirtschaftskrise seit 1945." Man habe existenzbedrohende Situationen. Es sei eine äußerst schwierige Situation.

Rettungspakete würden nur einen Teil der Verluste auffangen

Laut Klapproth seien durch die Rettungspakete nur ein Teil der Verluste ausgeglichen worden. Die Verluste in der Zukunft seien dadurch nicht abgeglichen. Nun sagen die Gewerkschaften: Gerade in der Krise hätten die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes mehr als nur Applaus verdient, dafür, dass sie auch während der Pandemie weiter für Stabilität sorgen. "Das ist richtig", sagt Klapproth. Aber die Systemrelevanz habe auch den Vorteil der Arbeitsplatzsicherheit, im Gegensatz zu anderen Branchen. Die Gewerkschaften müssten hier Maß halten, sagt Klapproth.

Es gebe viele Gewinneinbrüche in der lokalen, kommunalen Wirtschaft. Hier müsse man ansetzen und nicht beim Konsum. Harte Verhandlungen stünden an. Drei Runden sind angesetzt, bis zum 23. Oktober. "Wir gehen nicht mit einer Nullrunde rein." Man sei bereit, den Beschäftigten einen fairen Inflationsausgleich zu geben.