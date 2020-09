- Heftige Reaktionen auf Fritz-Vorstoß

Ab sofort gendert Radio Fritz vom rbb als erstes öffentlich-rechtliches Radioprogramm in Deutschland seine Nachrichten. Das heißt: Das Gendersternchen wird konsequent verwendet und gesprochen. Fritz-Programmchefin Karen Schmied erklärt, wie sie damit auch ein Zeichen setzen möchte.



Die Redakteurinnen und Redakteure von "Fritz" werden damit jeweils die männliche, weibliche und diverse Form von Personenbezeichnungen berücksichtigen. "Diese Diskussion ist nicht neu", sagt Schmied. Man habe beschlossen, etwas zu tun, im Sinne von Geschlechtergerechtigkeit. "Das Gendersternchen in den Nachrichten war nun der Start." Laut Schmied sei es wichtig, ein Zeichen zu setzen, "für Offenheit, Toleranz und Gleichberechtigung und zur Anerkennung von alternativen Lebenskonzepten."

Der Jugendsender des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), "Fritz", startet als erster Radiosender im ARD-Verbund in seinen Nachrichtensendungen mit einer durchgehend gegenderten Sprechweise. Nach mehreren Tests habe sich die Redaktion darauf verständigt, vom 1. September an das hochgestellte Gendersternchen zu sprechen "wie eine winzige Pause", sagt Programmchefin Karen.

In der Redaktion sei man sich relativ schnell einig geworden, es mal zu testen. Man habe festgestellt, dass der Wille nach Geschlechtergerechtigkeit in der Zielgruppe von Fritz (18 bis 29 Jahre) wichtiger bewertet werde als in anderen Zielgruppen. Nach der Ankündigung habe es zum Teil heftige Reaktionen gegeben. "Unterm Strich ist das 50/50. Die eine Hälfte, die sehr emotional dafür argumentiert und die andere Hälfte, die sehr emotional dagegen argumentiert", sagt Schmied.



Schmied: "Doch, das funktioniert!"



Die Gesellschaft für deutsche Sprache rät vom Gendersternchen ab. Weil es weder den Regeln der Rechtsschreibung noch der Grammatik entspricht. Warum macht Fritz es trotzdem? "Wir beobachten, dass in der Schriftsprache das Gendersternchen immer häufiger vorkommt." Doch bislang habe es niemand probiert, dass auch mal konsequent durchzusprechen. Man habe es Off-Air ausprobiert und gemerkt: "Doch, das funktioniert."

Man wolle nun abwarten, welche Reaktionen nun von den HörerInnen kommen werden. Drei Monate wolle man testen und sehen, wo man stehe. Man habe bewusst in den Nachrichten dieses Zeichen setzen wollen.