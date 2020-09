- Was hilft im Kampf gegen illegale Autorennen in Berlin?

Der schwere Unfall auf dem Berliner Kurfürstendamm wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag durch Teilnehmer eines illegalen Autorennens verursacht.

Das gab die Polizei am Dienstagvormittag bekannt. Ein am Rennen beteiligter BMW stieß frontal mit einem unbeteiligten Fahrzeug zusammen. Die darin sitzende Frau und ihre Tochter wurden schwer verletzt. Fahrer und Beifahrer des BMW flüchteten zu Fuß. Von den Fahrern zweier weiterer am Rennen beteiligter Autos fehlt jede Spur.

Insgesamt wurden bei dem Unfall acht Fahrzeuge beschädigt. Der Kurfürstendamm war zwischen Dahlmannstraße und Nestorstraße bis ungefähr 3 Uhr nachts voll gesperrt.