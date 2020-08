- Protestforscher: "Es ist nur eine winzige Minderheit"

Für den Soziologen Dieter Rucht zeigen die Corona-Demonstranten vom Wochenende in Berlin ungewöhnlich viel Selbstbewusstsein und Agressivität. Die größte Gefahr sei es, dass die Mehrheit der politisch moderaten BürgerInnen zum Rechtsextremismus überliefen.

Für den Protestforscher Dieter Rucht repräsentieren die Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen vom Wochenende in Berlin nur eine kleine Zahl der BürgerInnen in Deutschland.

"Es ist nur eine winzige Minderheit", sagte der Soziologe vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung.

Anlass für persönliche Anliegen auf der Straße



Wie viel Rückhalt die Menschen hätten, sei schwer zu sagen. Es gebe sehr viel Unruhe in der Bevölkerung. Corona sei ein Anlass, um Menschen mit persönlichen Anliegen auf die Straße zu bringen, meinte Rucht. Es gebe die Gefahr, dass auch Moderate mit Rechtsextremisten in Kontakt kämen und dann überliefen. Rucht sprach von einem "Sog", der über Emotionen stimuliert sei.



Rucht war am Samstag am Brandenburger Tor und Unter den Linden auf Höhe der russischen Botschaft unterwegs. Hier habe sich ein "radikaler Kern" versammelt.

Vor allem "harmlose Normal-Bürger"



Allerdings sagte der Protestforscher auch: "Die Mehrheit der Demonstranten hat eher das Bild von harmlosen Normal-Bürgern gemacht, nur eine Minderheit hat sich mit eindeutigen und rechts erkennbaren Botschaften präsentiert."

Eine Demonstranten hatten nach Meinung von Rucht "absurde Vorschläge", etwa eine neue Verfassung innerhalb von zwei Wochen oder die Bundesregierung müsse sofort abdanken.

Viel Selbstbewusstsein und Agressivität



Überrascht hat Rucht das hohe Selbstbewusstsein und das große Maß an Agressivität der Demonstranten. Die Polizisten seien "regelrecht niedergeschrien" worden, die Stimmung sei nahe an tätlichen Übergriffen gewesen.